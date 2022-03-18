При каких болезнях противопоказаны фрукты

Он отметил, что в группу риска входят люди с инсулинорезистентностью, диабетом, люди с лептинорезистентностью, подагрой, повышенным уровнем мочевой кислоты в организме, с экземой, дерматитом, лишним весом, ожирением. Если у человека наблюдаются вздутие живота, проблемы со стулом, боль в суставах, — это также противопоказание к употреблению фруктов.

Но и здоровым людям эксперт посоветовал есть фрукты ограниченно, потому что обилие фруктозы негативно влияет на печень и может привести к гепатозу. Поэтому врачи постоянно рекомендуют ограничивать употребление сахара: фруктозы в нём содержится больше всего.

Для сравнения: в 100 граммах рафинада содержится 50 граммов глюкозы, в шоколаде - 15, в изюме и инжире 28 и 24 грамма соответственно, в кураге - 13 граммов.

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