При каких показателя холестерина нужно обращаться к врачу

По словам эксперта, холестерин — природный жирорастворимый спирт, доставляющий в клетку все необходимые вещества. С ним нельзя бороться, потому что без него невозможны обменные процессы. Он синтезируется в печени, а с едой поступает всего треть от общего уровня холестерина. При этом диеты помогут снизит его уровень всего на 15%.

Как отметил Сергиенко, избыток холестерина не зависит напрямую от того, что человек ест. И холестерин не всегда является причиной атеросклероза. Даже при его норме, если человек много курит, будут проблемы с сосудами. То есть на уровень холестерина влияет образ жизни в целом.

Тем не менее, различают два типа холестерина: LDL или липопротеид низкой плотности — «плохой» холестерин и HDL, липопротеид высокой плотности,— «хороший». Норма — до 5 миллимоль на литр, а 6,5 миллимоль на литр — необходимость обратиться к врачу. При таком уровне может произойти закупорка сосудов: они теряют эластичность и способность доставлять кровь в достаточном объёме к внутренним органам. Это может спровоцировать гангрену, инфаркт или инсульт.

«Нужно сдать биохимический анализ крови. Как правило, стандартно там есть показатель "общий холестерин". Достаточно знать триглицериды, "плохой" и "хороший холестерин" — это то, что покажет, есть ли у человека нарушение липидного обмена», — посоветовал врач.