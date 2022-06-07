При каких симптомах человек, болеющий оспой обезьян, наиболее заразен

По словам специалиста, больной оспой обезьян представляет угрозу для других людей, когда на коже и слизистых появляется сыпь. Через дефекты, которые на коже и слизистых оставляет сыпь, начинает выделяться вирус.

При этом заразность зависит от бытовых и санитарных условий, в которых человек живёт. Вирус оспы обезьян «любит» грязь. «В антисанитарных условиях у бедных слоёв африканского населения от одного больного может заразиться вся семья, до нескольких десятков человек, которые живут с ним в одном жилище. Среди европейцев раньше оспа обезьян от человека к человеку практически не передавалась», — подчеркнул врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.