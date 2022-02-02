При каких симптомах COVID-19 нужно срочно вызвать скорую помощь

Так, по данным врача-терапевта Андрея Звонкова, около трети пациентов, вызывающих скорую помощь, на деле нуждаются лишь в словесной поддержке медиков. Поэтому специалист решил рассказать, при каких симптомах вызов бригады специалистов реально необходим.

По словам эксперта, если человек столкнулся со сбоями в дыхании, в том числе удушьем и чувством нехватки воздуха, ему стоит вызвать скорую, так как это опасные симптомы коронавируса. Так, если в нормальное время человек должен делать не более 22-24 дыхательных движений в минуту, то при удушье их число резко увеличивается.

Вместе с тем Звонков отметил, что у специалистов существуют конкретные показания для госпитализации пациентов. Например, если у человека наблюдаются нарушения в дыхании и пониженная сатурация, то ему нельзя отказываться от лечения.