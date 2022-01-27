При каких условиях коронавирус может передаваться от животных людям

Российский эксперт усомнился в такой возможности и подчеркнул, что для передачи вируса между различными биологическими видами требуются определённые условия. Поэтому вероятнее, что коронавирус появился среди людей и набрал множество мутаций.

По словам Аграновского, возможности передачи вируса зависят от структуры рецепторов — от того, насколько они похожи у людей и животных. Но биологический источник происхождения коронавируса — SARS-CoV-2 — пока точно не определён.

«В случае с SARS-CoV-2 — пока точно природный источник не найден. А для SARS-CoV-1 — возбудитель атипичной пневмонии — выяснено, что это летучие мыши и гималайские циветты. Для вируса Ближневосточного респираторного синдрома (MERS) — это верблюды», — рассказал Алексей Аграновский.

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