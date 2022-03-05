При каких условиях коронавирус станет управляемым заболеванием

По словам эксперта, этого можно добиться только при массовой вакцинации. Как отметила Лысенко, когда будет сформирован достаточный коллективный иммунитет, инфекционный процесс станет прогнозируемым, значит, количество заболевших будет невелико.

«Мы считаем, что рано или поздно COVID-19, безусловно, не будет таким агрессивным, он будет управляемым. Сказать о полной ликвидации, я думаю, нам какое-то время не придётся, потому что это новый вирус», — подчеркнула врач.

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