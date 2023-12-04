При каких условиях в России начнёт развиваться ИТ

Развитие квантовых технологий ставит перед нами вызов в области информационных технологий (ИТ) — необходимо улучшить механизмы защиты систем от возможных атак. Об этом говорил генеральный директор «Национального технологического центра цифровой криптографии» Игорь Качалин на конференции Института системного программирования РАН. Он подчеркнул, что появление квантовых компьютеров требует новых методов криптографии, которые сейчас активно разрабатываются. Решение этих задач является ключевым для успешного внедрения новых ИТ-подходов.

Создание эффективных алгоритмов для защиты от квантовых вычислений является сложной задачей, требующей не только практических, но и теоретических знаний. Исследования в области постквантовой криптографии становятся важным направлением, чтобы справиться с растущей мощностью вычислительных средств. Качалин подчеркнул, что решение этих задач станет фундаментом для внедрения новых информационных технологий.

Кроме того, он выделил другие актуальные направления работы в ИТ, такие как использование искусственного интеллекта для обезличивания данных и разработка методов, позволяющих системам выполнять операции с данными без их полной расшифровки. Эти инновации направлены на повышение уровня безопасности и эффективности в сфере информационных технологий.