Наука и технологии
Сегодня в 22:28
1 мин.

При каких условиях возможно заражение оспой обезьян

Объяснил доктор Мясников
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, при каких условиях может произойти заражение человека оспой обезьян.
При каких условиях возможно заражение оспой обезьян

Врач отметил, что применительно к людям, оспой обезьян можно заболеть после трёхчасового контакта на расстоянии не менее метра друг от друга. Этот вирус по сравнению с человеческой оспой менее заразен и смертность меньше — около 10%.

Мясников также объяснил, почему оспа обезьян поражает людей. По его словам, это могут быть укусы обезьян, употребление обезьян в пищу, заражаются работники зоопарков, а также переносчиками могут быть грызуны — суслики, крысы.

От человека к человеку вирус передается неохотно, нужен близкий контакт длительное время, на расстоянии метра друг от друга не менее трех часов.

Алесандр Мясников
Главный врач Городской клинической больницы №71 им. Жадкевича
Новости партнеров
Новости партнеров