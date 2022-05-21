При каких условиях возможно заражение оспой обезьян

Врач отметил, что применительно к людям, оспой обезьян можно заболеть после трёхчасового контакта на расстоянии не менее метра друг от друга. Этот вирус по сравнению с человеческой оспой менее заразен и смертность меньше — около 10%.

Мясников также объяснил, почему оспа обезьян поражает людей. По его словам, это могут быть укусы обезьян, употребление обезьян в пищу, заражаются работники зоопарков, а также переносчиками могут быть грызуны — суслики, крысы.