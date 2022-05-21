При каких условиях возможно заражение оспой обезьян

Сегодня в 22:28
1 мин.
При каких условиях возможно заражение оспой обезьянОбъяснил доктор Мясников
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, при каких условиях может произойти заражение человека оспой обезьян.
Врач отметил, что применительно к людям, оспой обезьян можно заболеть после трёхчасового контакта на расстоянии не менее метра друг от друга. Этот вирус по сравнению с человеческой оспой менее заразен и смертность меньше — около 10%.
Мясников также объяснил, почему оспа обезьян поражает людей. По его словам, это могут быть укусы обезьян, употребление обезьян в пищу, заражаются работники зоопарков, а также переносчиками могут быть грызуны — суслики, крысы.
От человека к человеку вирус передается неохотно, нужен близкий контакт длительное время, на расстоянии метра друг от друга не менее трех часов.
Алесандр Мясников
Главный врач Городской клинической больницы №71 им. Жадкевича