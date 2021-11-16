При каком кашле нужно срочно обращаться к врачу

Согласно опубликованным данным, насморк, как правило, сопровождается мокрым кашлем. Также к этим симптомам часто добавляется повышение температуры.

“Если у вас риновирус, то есть обычная простуда, то сначала вирус разъедает слизистые оболочки, а затем к нему присоединяются бактерии. И симптомы зависят от того, какие именно это бактерии”, — поделилась эксперт.

Несмотря на то, что мокрый кашель — чаще всего проявление обычной простуды, он может намекать и на более серьезные проблемы. К примеру, речь может идти о хронической обструктивной болезни легких. Сообщается, что болезнь может быть спровоцирована курением табака. В данном случае мокрый кашель сопровождается одышкой. При возникновении таких симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.