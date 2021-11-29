При каком условии Россия перестанет быть космической державой

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При каком условии Россия перестанет быть космической державойРассказывает Дмитрий Рогозин
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин озвучил условия сохранения России в тройке космических сверхдержав. По его словам все зависит от сроков запуска миссии к Венере.
До 2030 года, мы считаем, это надо сделать в любом случае, иначе мы просто вывалимся из тройки великих космических держав и будем отставать. Это недопустимая история
Дмитрий Рогозин
Генеральный директор «Роскосмос»
По его словам, на сроки запуска этой миссии может повлиять множество факторов, от отсутствия электроники до неудач на испытаниях. Глава госкорпорации напомнил, что зонд к Венере планируется отправить в сотрудничестве с США, либо с совершенно другой страной.
Недавно Рогозин заявил, что Россия и США подтвердили совместные планы по отправке миссии к Венере.
Недавно исследователи обнаружили ещё одно доказательство того, что Венера может быть вулканически активна. Учёные изучили странные сигналы, исходящие от венерианского вулкана Идунн Монс.
Источник: РИА новости