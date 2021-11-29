При каком условии Россия перестанет быть космической державой

По его словам, на сроки запуска этой миссии может повлиять множество факторов, от отсутствия электроники до неудач на испытаниях. Глава госкорпорации напомнил, что зонд к Венере планируется отправить в сотрудничестве с США, либо с совершенно другой страной.



Недавно Рогозин заявил, что Россия и США подтвердили совместные планы по отправке миссии к Венере.



Недавно исследователи обнаружили ещё одно доказательство того, что Венера может быть вулканически активна. Учёные изучили странные сигналы, исходящие от венерианского вулкана Идунн Монс.