При климатической катастрофе Россия сможет освоить Сибирь

Международная группа ученых из России и США просчитала последствия возможной климатической катастрофы в результате глобального потепления для Сибири.

Как оказалось, непригодная сейчас для жизни и негостеприимная азиатская часть России может стать вполне пригодной для обитания большого числа людей, в том числе, сможет принять «климатических беженцев».

13 миллионов квадратных километров азиатской части России восточнее Урала составляют около 77% российской земли. Тем не менее, на ней проживает только 27% населения страны и то, в основном в умеренных по климату и плодородных областях лесостепей на юге.

Учёные просчитали два варианта развития событий — умеренный и экстремальный. В экстремальном сценарии к 2080 году площадь вечной мерзлоты сократится с 65 до 40 процентов. При умеренном — потенциал области с точки зрения экологии улучшится более чем на 15%.

В климатического исследовании приняли Елена Парфенова и Надежда Чебакова из красноярского Института леса имени Сукачева СО РАН и Эмбер Соджа (Amber Soja) из Исследовательского центра Лэнгли NASA.