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При обворовывании российского самолета "судного дня" могла быть раскрыта гостайна страны
И это может стать проблемой совсем иного масштаба, чем казалось ранее
Вчера, 7 декабря, стало известно о обворовывании российского самолета “судного дня” Ил-80. Как оказалось, злоумышленники, совершившие данное преступление, могли получить доступ к гостайне.
По словам полковника в отставке Михаила Ходаренока, речь идет об информации о том, каким именно образом отдаются указания с борта по руководству страной и армией в случае особого положения, сообщает Газета.ру. В числе прочего, в списке указаний есть и сигналы, с помощью которых верховный главнокомандующий может дать приказ применить ядерное оружие либо же разблокировать ядерные боевые части.
Экс-военный отметил, что при лучшем исходе, самолет мог быть обворован обыкновенными “металлистами”. Но при наихудшем сценарии могла случиться крупная утечка важнейшей информации об особенностях передачи с борта спецсамолета указаний особой важности.