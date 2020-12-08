При обворовывании российского самолета "судного дня" могла быть раскрыта гостайна страны

По словам полковника в отставке Михаила Ходаренока, речь идет об информации о том, каким именно образом отдаются указания с борта по руководству страной и армией в случае особого положения, сообщает Газета.ру. В числе прочего, в списке указаний есть и сигналы, с помощью которых верховный главнокомандующий может дать приказ применить ядерное оружие либо же разблокировать ядерные боевые части.

Экс-военный отметил, что при лучшем исходе, самолет мог быть обворован обыкновенными “металлистами”. Но при наихудшем сценарии могла случиться крупная утечка важнейшей информации об особенностях передачи с борта спецсамолета указаний особой важности.