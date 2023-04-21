При поиске лекарств в Яндексе вы будете видеть подробное описание, цены и другую информацию

В карточке отобразятся инструкция, аналоги и цены на разных сайтах. Благодаря этому пользователь может выбрать цены на необходимый препарат среди 12 млн предложений в 8 тысячах аптек. Можно ознакомиться с формой выпуска, дозировкой и объёмом упаковки.

Кроме того, поисковик покажет доступные аналоги искомого лекарства, что полезно при отсутствии необходимого препарата.