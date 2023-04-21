Наука и технологии
20:15, 21 апреля 2023
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При поиске лекарств в Яндексе вы будете видеть подробное описание, цены и другую информацию

Сообщила пресс-служба компании

В поисковой системе Яндекса теперь при поиске какого-либо препарата в результатах отображается подробная карточка лекарства.

В карточке отобразятся инструкция, аналоги и цены на разных сайтах. Благодаря этому пользователь может выбрать цены на необходимый препарат среди 12 млн предложений в 8 тысячах аптек. Можно ознакомиться с формой выпуска, дозировкой и объёмом упаковки.

Кроме того, поисковик покажет доступные аналоги искомого лекарства, что полезно при отсутствии необходимого препарата.

Теперь в ответ на поисковые запросы с названиями лекарств помимо ссылок на сайты Яндекс показывает карточки препаратов. В них отображается инструкция, альтернативы с тем же действующим веществом и стоимость средства на различных площадках. Пользователи увидят все важные сведения в одном месте и смогут сэкономить время на переходах по ссылкам.

Пресс-служба Яндекса
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