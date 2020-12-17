При производстве наушников Apple за 63 тысячи рублей использовались опасные для здоровья материалы

Официальная позиция UPS следующая: она не может заниматься транспортировкой наушников, так как в них использовались вредные или опасные для здоровья человека материалы, сообщает PhoneArena. Речь идёт как минимум о тех AirPods Max, которые предназначались для продажи в США и Канаде.