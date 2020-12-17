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При производстве наушников Apple за 63 тысячи рублей использовались опасные для здоровья материалы
Из-за чего отправка девайса в США и Канаде пошла не совсем по плану
В сети появилась информация о том, что Apple использовала опасные для здоровья материалы при производстве беспроводных наушников AirPods Max. Это следует из поведения транспортной компании UPS — она начала возвращать аксессуар в пункты отправки.
Официальная позиция UPS следующая: она не может заниматься транспортировкой наушников, так как в них использовались вредные или опасные для здоровья человека материалы, сообщает PhoneArena. Речь идёт как минимум о тех AirPods Max, которые предназначались для продажи в США и Канаде.
Отметим, что новые наушники Apple являются одними из самых дорогих в своём классе: конкуренты устройства от Sony и Bose стоят примерно в два раза дешевле новеньких AirPods. И если в США цена наушников составляет 549 долларов, то в России они и вовсе обойдутся в 63 тыс рублей (864 доллара).