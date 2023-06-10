При строительстве дороги обнаружили поселение древних жителей Кубани

При раскопках на месте строительства автодороги в Краснодарском крае археологи обнаружили древнее поселение меотов и три их могильника.

Поселение VI — V веков до нашей эры было небольшим производственным центром — о чем свидетельствуют находки обжигательного горна, хозяйственных ям и сероглиняных сосудов. В ходе раскопок найдено уже более 20 тысяч предметов. Датировав завезённые извне - прежде всего из Древней Греции — объекты, ученые установили, что поселение исчезло в III веке до нашей эры.

Один из найденных могильников был воздвигнут спустя 200 лет после этого. В нем был погребен воин с коротким железным мечом с кольцевым навершием. Возможным прототипом для него служило китайское оружие, которое меотийские мастера скопировали и начали изготавливать для продажи.

Появление меотов — племен, живших вокруг «Меотийского болота», ныне известного как Азовское море - связано с колонизацией древними греками Таманского полуострова.