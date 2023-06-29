Прибор на марсоходе NASA установил рекорд по выработке кислорода

В начале июня MOXIE поработал 58 минут и добыл зв время работы 12 грамм кислорода. В приборе установлена электролизная ячейка с твёрдым оксидом, за счёт чего углекислый газ из атмосферы Марса разлагается на ионы кислорода и угарный газ. Кислород нейтрализуется, а смесь остальных газов выбрасывается в атмосферу.

В мае MOXIE добыл 10,5 грамм кислорода в час, а самый большой прошлогодний результат составлял 6-8 грамм в час.

Следующая задача учёных — выяснить, как поведёт себя прибор при очень длительной работе в режиме высокой эффективности или если будет выключен на длительное время. Прибор периодически работает с 2021 года, с момента высадки Perseverance на Марсе, и на данный момент проработал суммарно 1083 минуты и добыл 106 грамм кислорода.