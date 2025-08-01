Прибыль Samsung от чипов упала в 16 раз — спасением могут стать ИИ и HBM3E-память

Это худший результат за последние полтора года. Причины — ограничения на экспорт чипов в Китай и продолжающаяся коррекция складских запасов.

Тем не менее, компания рассчитывает на стремительное восстановление за счёт ИИ и памяти нового поколения HBM3E. Эта высокоскоростная память критична для ИИ-ускорителей, таких как NVIDIA B300, и используется для тренировки больших языковых моделей.

Сейчас NVIDIA делает ставку на SK hynix, но Samsung активно снижает себестоимость HBM3E, чтобы вернуть себе ключевого клиента.

Несмотря на падение прибыли, выручка от продаж памяти выросла на 11% по сравнению с первым кварталом — до 21,2 трлн вон ($15,2 млрд), благодаря росту спроса на HBM3E и DDR5.

Также наблюдается оживление в сегменте SSD и подготовка к массовому выпуску 128GB DDR5, GDDR7 и восьмого поколения V-NAND.

Крупная сделка с Tesla на $16,5 млрд и ставка на ИИ могут стать поворотным моментом для Samsung — если удастся обойти конкурентов и снизить производственные издержки.