Прибыль Samsung рекордно упала. В ближайшем будущем компанию могут ждать убытки

Сообщается, что южнокорейская компания столкнулась с проблемой снижения спроса на чипы памяти, смартфоны и дисплеи, поскольку потребители стали меньше тратить из-за роста процентных ставок и инфляции.

В то же время Apple, один из крупнейших клиентов Samsung по производству чипов памяти и дисплеев, столкнулась с задержками производства на заводе по сборке iPhone в Китае.

Сообщается, что операционная прибыль Samsung упала на 69% до 3,4 млрд долларов в IV квартале 2022 года, не дотянув до среднего прогноза аналитиков в 5,3 млрд долларов. Также упали и общие продажи компании.

Сама Samsung планирует опубликовать полный финансовый отчёт, включая чистую прибыль и информацию о работе подразделений, 31 января. По мнению ряда экспертов, в одном из ближайших отчётов можно увидеть информацию об убытках производителя.