Прибыль Samsung упала на 56%

По словам компании, операционная прибыль с июля по сентябрь была равна 6,4 млрд долларов, а это ниже на 56,2% чем было в идентичном периоде 2018 года. Известно, что доход компании оказался ниже на 5,3%, что составило 52 млрд долларов. Но не все так плохо, поскольку в сравнении со вторым кварталом прибыль компании увеличилась на 16,7%, тогда как выручка выросла на 10,5% по причине всемирной популярности смартфонов Samsung. Также отмечается, что поставки телефонов в Центральную и Восточную Европу по сравнению со вторым кварталом прошлого года увеличились на 21%.

Эксперты предполагают, что ситуация компании стабилизируется уже в четвертом квартале в связи с активным спросом на мобильные памяти NAND и DRAM. На данный момент акции южнокорейского гиганта поднялись на 1,36% на фоне текущих новостей.