Прибыль Samsung за квартал снизится на 39% из-за слабых продаж ИИ-чипов

Прибыль Samsung за квартал снизится на 39% из-за слабых продаж ИИ-чиповКомпания отстает в поставках чипов для Nvidia
© Ferra.ru
Основной причиной снижения аналитики называют задержки в поставках продвинутых чипов памяти для лидера рынка ИИ-чипов — компании Nvidia. Несмотря на общий рост спроса на высокоскоростную память, используемую в центрах обработки данных с искусственным интеллектом, Samsung теряет позиции на фоне успехов конкурентов.
SK Hynix и Micron Technology уже получили ощутимую выгоду от продаж HBM-чипов для ИИ, в то время как Samsung не смогла воспользоваться этим трендом в полной мере. Препятствием стали ограничения на экспорт технологий в Китай, на который компания делает значительную ставку.
Кроме того, сертификация новых чипов Samsung — HBM3E 12-high — для Nvidia проходит медленно. Это также повлияло на объемы поставок и, как следствие, на выручку от продаж в сегменте ИИ.
Инвесторы выражают обеспокоенность тем, что южнокорейская компания отстает от более мелких конкурентов в развитии ключевых технологий. Если ситуация с сертификацией и экспортом не изменится, давление на финансовые показатели Samsung может сохраниться и в следующем квартале.