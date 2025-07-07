Прибыль Samsung за квартал снизится на 39% из-за слабых продаж ИИ-чипов

Основной причиной снижения аналитики называют задержки в поставках продвинутых чипов памяти для лидера рынка ИИ-чипов — компании Nvidia. Несмотря на общий рост спроса на высокоскоростную память, используемую в центрах обработки данных с искусственным интеллектом, Samsung теряет позиции на фоне успехов конкурентов.

SK Hynix и Micron Technology уже получили ощутимую выгоду от продаж HBM-чипов для ИИ, в то время как Samsung не смогла воспользоваться этим трендом в полной мере. Препятствием стали ограничения на экспорт технологий в Китай, на который компания делает значительную ставку.

Кроме того, сертификация новых чипов Samsung — HBM3E 12-high — для Nvidia проходит медленно. Это также повлияло на объемы поставок и, как следствие, на выручку от продаж в сегменте ИИ.

Инвесторы выражают обеспокоенность тем, что южнокорейская компания отстает от более мелких конкурентов в развитии ключевых технологий. Если ситуация с сертификацией и экспортом не изменится, давление на финансовые показатели Samsung может сохраниться и в следующем квартале.