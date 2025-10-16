Прибыль TSMC достигла рекорда на фоне роста спроса на чипы для ИИ

Главным фактором роста стал стремительный спрос на чипы, используемые в разработке и работе систем искусственного интеллекта (ИИ). По данным компании, чистая прибыль за июль-сентябрь достигла 452,3 млрд новых тайваньских долларов (около 14,8 млрд долларов США). Это уже шестой квартал подряд, когда TSMC демонстрирует двузначный рост прибыли.

Тем не менее, перспективы компании остаются неопределенными из-за возможных торговых ограничений со стороны США. Политика повышения тарифов на импорт полупроводников создает риски для глобальной индустрии и таких крупных клиентов TSMC, как Apple и Nvidia.