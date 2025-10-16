Прибыль TSMC достигла рекорда на фоне роста спроса на чипы для ИИ

Опубликовано 16 октября 2025, 14:071 мин.
Прибыль TSMC достигла рекорда на фоне роста спроса на чипы для ИИКомпания показала рост прибыли почти на 40% за третий квартал
TSMC отчиталась о рекордной прибыли за третий квартал. Рост составил 39,1% по сравнению с прошлым годом, что значительно превысило ожидания аналитиков.
© Ferra.ru
Главным фактором роста стал стремительный спрос на чипы, используемые в разработке и работе систем искусственного интеллекта (ИИ). По данным компании, чистая прибыль за июль-сентябрь достигла 452,3 млрд новых тайваньских долларов (около 14,8 млрд долларов США). Это уже шестой квартал подряд, когда TSMC демонстрирует двузначный рост прибыли.
Тем не менее, перспективы компании остаются неопределенными из-за возможных торговых ограничений со стороны США. Политика повышения тарифов на импорт полупроводников создает риски для глобальной индустрии и таких крупных клиентов TSMC, как Apple и Nvidia.