Прибыльность добычи биткоина снизилась до исторического минимума

Как пишут аналитики, отчасти это объясняется притоком новых майнеров на ведущие криптобиржи в США, количество которых выросло на 26% — это наибольшая доля за всю историю наблюдений, и это плохая новость для отрасли.

К тому же на прибыльность криптодобычи повлиял и резко выросший хешрейт сети: показатели выросли в первые две недели августа на пять экзахешей в секунду (EH/s), увеличившись на 1%, что в среднем составило 621 EH/s. Тем не менее хешрейт августа всё еще на 30 EH/s ниже уровней, наблюдавшихся до халвинга.

Что касается прибыльности майнинга, зафиксированные показатели на 30% ниже уровней, чем на декабрь 2022 года, и на 40% ниже уровней до халвинга.

«Общая рыночная капитализация четырнадцати зарегистрированных на биржах США майнеров упала на 18% с конца июля и "в настоящее время торгуется в 2 раза больше пропорциональной доли четырехлетнего вознаграждения за блок"», — отмечают аналитики JPMorgan.