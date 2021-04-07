Причиной дефицита PlayStation 5 и видеокарта NVIDIA стала деталь, ценой 77 рублей

Журналисты Bloomberg провели собственное расследование. В итоге они выяснили, что проблема с доступностью различных гаджетов вызвана с нехваткой деталей стоимостью в 1 доллар (77 рублей).

Речь идёт о драйверах дисплея и системе управления энергопотреблением. Именно эти два элемента, несмотря на свою дешевизну, продолжают оставаться дефицитными. И в конечном итоге их нехватка «стопорит» сразу несколько индустрий.

При этом тот факт, что заводы не успевают их производить, связан с неверными оценками событий начала пандемии экспертами. Аналитики считали, что клиенты не станут тратить деньги на новые устройства во время изоляции. В итоге же они наоборот начали скупать всё с повышенным рвением.

В свою очередь из-за дешевизны деталей строить новые заводы невыгодно. Всё потому что в конечном итоге полупроводниковый кризис рано или поздно закончится.