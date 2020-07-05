Наука и технологии
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Причиной для изменения траектории МКС оказался обломок российской ракеты
Запуск которой состоялся еще в прошлом веке
Вчера стало известно о том, что Международная космическая станция (МКС) была вынуждена изменить собственную орбиту. И вот, согласно свежим данным, причиной для изменения траектории МКС оказался обломок российской ракеты.
По крайней мере, именно об этом заявил представитель NASA, основываясь на результатах “расследования” агентства: ”Это был обломок ступени российской ракеты SL-12, запущенной в сентябре 1987 года”.
Напомним, что 3 июля было объявлено о том, что МКС вынужденно сменила свою орбиту во избежание столкновения с космическим мусором. По данным российской госкорпорации, станция, для этих целей, “сдвинулась” на 900 метров за 100 секунд. Прямо сейчас на борту МКС находится 2 российских космонавта: Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.