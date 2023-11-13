Придётся торопиться: Wildberries сократил сроки хранения товаров

Согласно новым правилам, теперь товары будут храниться всего 12 дней с момента их доставки, в отличие от предыдущего периода, который мог составлять несколько недель.

Это изменение, вступившее в силу с 12 ноября, направлено на ускорение оборота товаров и освобождение складского пространства в пунктах выдачи.

По словам представителей Wildberries, большинство клиентов забирают свои заказы в течение первых десяти дней после доставки, что делает новую политику хранения более рациональной и эффективной.

Таким образом, покупателям теперь необходимо быть более внимательными к срокам получения купленных товаров. Важно отметить, что заказ можно забрать до вечера последнего дня хранения включительно.