Приложение и браузер «Яндекса» получили обновление с ИИ

«Яндекс» представил новый сервис «Нейро», который объединяет поисковую систему и генеративные модели. Это означает, что теперь нейросети могут находить источники через поиск, а затем использовать YandexGPT 3 для составления ответов с ссылками на материалы. Особенность «Нейро» заключается в том, что он не использует информацию из памяти нейросети, а анализирует всю доступную информацию в Интернете.

Сервис способен отвечать на запросы, требующие информации из разных источников, и умеет продолжать диалог с пользователем. Его удобство заключается в том, что для общения с сервисом не нужно использовать сложные формулировки, а запросы можно дополнить картинками. Однако сервис пока не доступен в режимах «Детский» и «Семейный», где осуществляется фильтрация «чувствительного» контента.

«Нейро» уже доступен в приложении «Яндекс с Алисой» и «Яндекс Браузере». Для его использования нужно просто активировать его в настройках. Хотя пока пользователи могут переключаться между режимами, в будущем это может измениться. Компания планирует внедрить рекламу в сервис, чтобы он оставался бесплатным для пользователей.