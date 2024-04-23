Приложение краткосрочной аренды машин «Ситидрайв» вернули в App Store

Сервис каршеринга «Ситидрайв» вернулся в App Store под новым названием «Каршеринг Ситидрайв!». Рассказали представители компании.

Они рекомендуют пользователям скачать обновлённую версию приложения и отключить функцию «сгружать неиспользуемые» на iPhone. Новое приложение сохраняет все функции старой версии и вводит новшества, такие как функция пост-осмотра, которая помогает пользователям проверить состояние автомобиля после использования, и упрощённый процесс возврата денег за заправку машины.

Приложение «Ситидрайв» было временно удалено из App Store в декабре 2023 года.