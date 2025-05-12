Приложение СберБизнес получило поддержку отечественной «РЕД ОС М»

СберБизнес, мобильное приложение банка для корпоративных клиентов, успешно прошло тестирование на совместимость с отечественной операционной системой «РЕД ОС М». Это значит, что все функции дистанционного банковского обслуживания доступны пользователям устройств, работающих на этой платформе. Банк готов поддерживать компании, которые используют «РЕД ОС М» в своей работе.

Ранее веб-версия интернет-банка СберБизнес также успешно прошла сертификацию на совместимость с десктопной «РЕД ОС». Представители банка отметили, что теперь приложение поддерживается на всех актуальных устройствах с базовым программным обеспечением от компании «РЕД СОФТ». В Сбере считают, что это позволит сделать сервис более удобным и доступным для предпринимателей.

По словам представителей компании, СберБизнес предоставляет корпоративным клиентам широкий выбор функций: от платежей и управления зарплатами до эквайринга и аналитики. Ежедневно приложением пользуются более 595 тысяч человек, а общее число его пользователей превысило 1,35 миллиона. «РЕД ОС М» тем временем становится популярной альтернативой традиционным операционным системам, предлагая безопасное ПО без интеграции с Google и доступ через RuStore.