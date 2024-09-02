Приложение ВТБ будут переводить в «режим чтения» для защиты от мошенников

ВТБ планирует добавить новую функцию защиты в своём онлайн-банке. Теперь, если система заподозрит, что доступ к аккаунту клиента получили мошенники, автоматически включится «режим чтения». Об этом рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. В этом режиме можно будет просматривать данные, но все финансовые операции будут заблокированы.

Эта мера введена для предотвращения действий мошенников, которые могут попытаться вывести средства со счетов клиентов. ВТБ уже тестирует этот режим, а с октября он будет работать полноценно для ряда рискованных операций. Если система зафиксирует подозрительные действия в аккаунте, то она моментально завершит сессию и активирует «режим чтения» на всех устройствах, подключённых к онлайн-банку. Снять ограничения можно будет в офисе банка, банкомате, контакт-центре или чате, после подтверждения личности клиента.

Андрей Арефьев, директор по инновационным проектам ГК InfoWatch, отметил, что новая система защиты напоминает стандартные антифрод-системы, но с акцентом на защиту личных кабинетов. Он подчеркнул, что эффективность этой меры зависит от точности алгоритмов и скорости их работы. Сергей Белов из Positive Technologies добавил, что важно минимизировать ложные срабатывания системы, чтобы не вызвать неудобств у клиентов, и обеспечить возможность быстрого снятия ограничений в случае ошибки.