Приложение Яндекс.Музыки адаптировали для незрячих людей

Яндекс.Музыка превратила свои мобильные приложения в доступные инструменты для незрячих пользователей. Это означает, что пользователи с нарушениями зрения могут полноценно пользоваться сервисом на устройствах Android и iOS, и скоро такая доступность будет распространена и на веб-версию приложения.

Для обеспечения удобства использования, разработчики внедрили совместимость с программами экранного доступа, такими как VoiceOver и TalkBack, которые помогают незрячим людям взаимодействовать с устройствами. Это означает, что скринридеры теперь могут корректно интерпретировать интерфейс приложения. Кроме того, Яндекс.Музыка планирует поддерживать доступность для незрячих пользователей во всех будущих обновлениях.

Александра Сагалович, руководитель Яндекс.Музыки, выразила радость по поводу возможности предоставить незрячим людям доступ к музыке, аудиокнигам и подкастам без ограничений. Компания сотрудничала с группой Устойчивого развития Яндекса и командой незрячих тестировщиков, чтобы создать удобные и доступные продукты для пользователей с нарушениями зрения. Разработаны новые решения для улучшения навигации, такие как группировка элементов в плеере и свайп для переключения треков.

На сегодняшний день уже более 10 сервисов и приложений от Яндекса адаптированы для незрячих пользователей. Букмейт, сервис подписки на книги, также получил специальную разметку и поддержку для скринридеров. Эта инициатива отражает стремление Яндекса к вопросам инклюзивности и доступности для всех пользователей.