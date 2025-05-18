Приложение Яндекса для определения номера начнёт показывать рейтинг организаций

В приложениях «Яндекс с Алисой» и «Яндекс Браузер» обновили автоматический определитель номеров. Теперь после звонка от организации можно узнать о ней больше: посмотреть рейтинг, фотографии офиса или магазина, режим работы и даже перейти на сайт компании. Вся эта информация доступна в деталях звонка в истории входящих вызовов. Новая версия уже работает для пользователей Android.

Рейтинг организаций берётся из отзывов пользователей на Яндекс Картах. В деталях звонка можно кликнуть на рейтинг и прочитать, что думают другие люди о компании. Также во время самого вызова на экране могут отображаться фотографии организации, что помогает быстрее понять, кто звонит, особенно если это знакомое место.

Функции определителя стали шире благодаря интеграции с сервисом «Яндекс Бизнес», который подтверждает данные о компаниях. Для отображения информации фирма должна зарегистрироваться в «Яндекс Бизнесе» и добавить сведения о себе. Это помогает бизнесу всегда предоставлять актуальные данные, а пользователям — быстрее находить нужную информацию. Определитель номеров не только упрощает общение, но и защищает от нежелательных звонков, автоматически блокируя мошенников и рекламные предложения.