Приложение Яндекса научилось сравнивать цены на разных заправках

Яндекс обновил дизайн своего приложения Яндекс.Заправки. Но вместе с внешними изменениями, компания также представила и «внутренние» нововведения. Так, например, теперь приложение умеет находить АЗС по маршруту, а также сравнить между ними цены на бензин.