Наука и технологии
Сегодня в 10:00
Приложение Яндекса научилось сравнивать цены на разных заправках
Теперь жизнь автолюбителей станет ещё легче
Яндекс обновил дизайн своего приложения Яндекс.Заправки. Но вместе с внешними изменениями, компания также представила и «внутренние» нововведения. Так, например, теперь приложение умеет находить АЗС по маршруту, а также сравнить между ними цены на бензин.
Ещё одной полезной функцией, появившейся в Яндекс.Заправки, является возможность удалённо выбрать полную заправку бака, рассказала пресс-служба компании.
Обычно водители не ездят заправляться целенаправленно. Они встраивают это в повседневные занятия — например заправляются по пути на работу, в торговый центр или детский сад. Новые функции Яндекс.Заправок помогут построить удобные маршруты с заездом на АЗС и экономить на топливе.
Напомним, что Яндекс.Заправки – это сервис от российского поискового гиганта, призванный облегчить жизнь автолюбителей. В нём они могут оплатить заправку, сравнить цены на станциях по маршруту, подключить программы лояльности топливных сетей и заказать еду из магазина АЗС.