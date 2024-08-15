Приложения для мониторинга здоровья оказались рабочими и полезными

В исследовании, охватившем 206 873 человек и 47 различных работ, было выявлено, что использование таких инструментов способствует увеличению количества шагов, времени на умеренные физические нагрузки и снижению времени, проведённого в сидячем положении.

Также отмечено уменьшение ежедневного потребления калорий, улучшение рациона с большим количеством фруктов и овощей, и сокращение потребления насыщенных жиров.

В дополнение к этому, цифровые инструменты помогают улучшить качество сна и снизить тяжесть бессонницы.

Доктор Бен Сингх из Университета Южной Австралии подчеркнул, что подобные приложения могут сыграть важную роль в снижении риска развития хронических заболеваний, таких как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа.

Благодаря доступности и популярности этих технологий, их использование может стать важным шагом на пути к улучшению здоровья и общего самочувствия населения.