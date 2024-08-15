Наука и технологии
Опубликовано 15 августа 2024, 07:35
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Приложения для мониторинга здоровья оказались рабочими и полезными

Одни плюсы от них
Новое исследование показало, что цифровые инструменты для мониторинга здоровья, такие как мобильные приложения, веб-сайты и текстовые сообщения, могут существенно улучшить физическую активность, питание и сон.
Приложения для мониторинга здоровья оказались рабочими и полезными
© Ferra

В исследовании, охватившем 206 873 человек и 47 различных работ, было выявлено, что использование таких инструментов способствует увеличению количества шагов, времени на умеренные физические нагрузки и снижению времени, проведённого в сидячем положении.

Также отмечено уменьшение ежедневного потребления калорий, улучшение рациона с большим количеством фруктов и овощей, и сокращение потребления насыщенных жиров.

В дополнение к этому, цифровые инструменты помогают улучшить качество сна и снизить тяжесть бессонницы.

Доктор Бен Сингх из Университета Южной Австралии подчеркнул, что подобные приложения могут сыграть важную роль в снижении риска развития хронических заболеваний, таких как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа.

Благодаря доступности и популярности этих технологий, их использование может стать важным шагом на пути к улучшению здоровья и общего самочувствия населения.

Источник:MedicalXpress
Автор:Булат Кармак
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