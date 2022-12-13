Приложения не нужны: теперь пообщаться с Алисой можно прямо в браузере

Приложения не нужны: теперь пообщаться с Алисой можно прямо в браузереТак намного удобнее
В Яндексе рассказали об успешном портировании своего голосового помощника Алиса на главную страницу Поиска.
Фото: Ferra.ru
Теперь пользователям не обязательно качать отдельное приложение — всё можно сделать в мобильном или десктопном браузере. Для этого достаточно перейти на ya.ru и нажать там на значок ассистента.
Следующий шаг — синхронизация сценариев ассистента на разных девайсах. В будущем Алиса поможет составить список покупок или поставит напоминание, и вы увидите его и на экране компьютера, и на телефоне. А ещё можно будет управлять устройствами «умного» дома через Алису прямо с главной страницы Яндекса на ноутбуке.
Сейчас же веб-версия Алисы отвечает на заданные вопросы, а в случае необходимости формирует соответствующий поисковый запрос. При этом остались и такие «человечные» функции, как сочинение песни с помощью нейросети или рассуждение о том, что такое любовь.