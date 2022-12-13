Приложения не нужны: теперь пообщаться с Алисой можно прямо в браузере

Следующий шаг — синхронизация сценариев ассистента на разных девайсах. В будущем Алиса поможет составить список покупок или поставит напоминание, и вы увидите его и на экране компьютера, и на телефоне. А ещё можно будет управлять устройствами «умного» дома через Алису прямо с главной страницы Яндекса на ноутбуке.