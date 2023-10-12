Принадлежащая Яндексу нейросеть YandexGPT 2 сдала ЕГЭ по литературе

В рамках экзамена оценивались знания, стиль письма, эрудиция и творческие способности. Это первый в России случай, когда ИИ сдаёт экзамен с творческими заданиями. Сложность эксперимента в том, что в базе данных YandexGPT 2 не были записаны ответы на вопросы экзамена. Для эксперимента использовались варианты ЕГЭ из тренировочных экзаменов 2021–2023 годов.