Пристрастие к кофе увеличивает риск старческого слабоумия

Как выяснилось, для мозга пристрастие к кофе очень вредно. В частности, исследователи установили, что высокое потребление данного напитка уменьшает общий объем мозга и увеличивает риск старческого слабоумия. В рамках научной работы ученые выявляли влияние кофе на мозг среди 17 702 участников Британского биобанка (в возрасте 37-73 лет). Как выяснилось, вредят своему мозгу те люди, которые употребляют более шести чашек кофе в день — вероятность развития деменции у них выше на 53%.

“Более высокое потребление кофе было значительно связано с уменьшением объема мозга - по сути, употребление более шести чашек кофе в день может подвергать вас риску заболеваний мозга, таких как слабоумие и инсульт”, — поделились выводами исследователи.