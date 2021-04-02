Пристрастие к сладкому в детстве может привести к проблемам с памятью в будущем

В рамках научной работы был проведен эксперимент на детенышах крыс Их разделили на две группы: представителям первой регулярно давали пить “сахарный” напиток. Впоследствии, когда грызуны выросли, исследователи протестировали их память. Выяснилось, что у крыс первой группы возникли проблемы с функцией области мозга, ответственной за память - гиппокампом.

Ученые пришли к выводу, что спровоцировано это микробиомом кишечника, который и приводит к нарушению работы генов гиппокампа. Несмотря на то, что само исследование проводилось на крысах, исследователи считают, что результаты могут быть применимы и к людям.