Наука и технологии
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Пристрастие к сладкому в детстве может привести к проблемам с памятью в будущем
А все из-за микробиома кишечника
Американские ученые провели исследование, в рамках которого выяснилось, что пристрастие к сладкому в детстве может привести к проблемам с памятью в будущем.
В рамках научной работы был проведен эксперимент на детенышах крыс Их разделили на две группы: представителям первой регулярно давали пить “сахарный” напиток. Впоследствии, когда грызуны выросли, исследователи протестировали их память. Выяснилось, что у крыс первой группы возникли проблемы с функцией области мозга, ответственной за память - гиппокампом.
Ученые пришли к выводу, что спровоцировано это микробиомом кишечника, который и приводит к нарушению работы генов гиппокампа. Несмотря на то, что само исследование проводилось на крысах, исследователи считают, что результаты могут быть применимы и к людям.