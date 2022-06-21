Привет, 2000-е: в России SIM-карты вновь стали платными

Привет, 2000-е: в России SIM-карты вновь стали платнымиЖдём возвращение к покупкам карточек и оплате в у.е?
На данный момент известно, что у МегаФона и Yota берут за неё 50 рублей. Сообщается также, что уже сегодня Билайн сделает то же самое, в то время как МТС и Tele2 введут плату за SIM-карты лишь 24 июня и 1 августа соответственно.
Представители МегаФон прокомментировали ситуацию, объяснив, что 50 рублей из первоначального взноса списываются на активацию номера:
Это позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами SIM-карты, стоимость которых в 2022 году выросла в разы.
Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков рассказал, что ранее операторы связи брали на себя стоимость SIM-карты. Делалось это с расчётом, что это окупится долгим использованием услуг абонентом. Сейчас же это стало не так выгодно, т.к. SIM-карты стали чаще приобретаться для временного пользования.