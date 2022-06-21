Привет, 2000-е: в России SIM-карты вновь стали платными

На данный момент известно, что у МегаФона и Yota берут за неё 50 рублей. Сообщается также, что уже сегодня Билайн сделает то же самое, в то время как МТС и Tele2 введут плату за SIM-карты лишь 24 июня и 1 августа соответственно.

Представители МегаФон прокомментировали ситуацию, объяснив, что 50 рублей из первоначального взноса списываются на активацию номера: