Привет, AliExpress: в России продлили беспошлинный порог в €1000 до апреля 2024 года

Россияне и дальше смогут ввозить товары стоимостью до €1000 и весом до 31 кг без дополнительных пошлин.

Если стоимость или вес товаров превысит установленные нормы, потребуется уплатить пошлину: 15% от стоимости для товаров, перевозимых перевозчиком или почтой, и 30% для товаров, ввозимых багажом.

Данное решение было принято по инициативе России, несмотря на предыдущие предположения о том, что беспошлинный порог может быть снижен для стимулирования отечественного производства.

Напомним, что повышенный порог был принят в 2022 году в поддержку граждан, делающих покупки на зарубежных интернет-площадках, и уже был продлён с марте по октябрь 2023 года.

До этого изменения порог составлял €200 для товаров, перевозимых перевозчиком или почтой, и €500 евро для товаров, ввозимых багажом.