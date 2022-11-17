Привет из Америки: Warner Bros. запретила «Первому каналу» и СТС показывать свои фильмы

16:04, 17 ноября 2022
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Привет из Америки: Warner Bros. запретила «Первому каналу» и СТС показывать свои фильмыГарри Поттера на каналах больше не будет
Голливудская кинокомпания Warner Bros. запретила транслировать свои фильмы на каналах, которые входят в «Национальную медиа группу».
В состав этого объединения входят «Первый канал», СТС, «Домашний», РЕН ТВ, «Пятый канал», видеосервис more.tv. На кабельном телевидении «Национальная медиа группа» обслуживает «СТС Медиа», ViP Comedy, TV1000 Action, Da Vinci и другие каналы.
Отмечается, что на этих каналах не будет традиционной «поттериады» — серии фильмов о Гарри Поттере. В целом Warner Bros. запретила транслировать весь свой контент, несмотря на тот факт, что до окончания действия лицензий ещё как минимум полтора года.
Источник фото:Иroadbandtvnews.com
Источник:Бюллетень кинопрокатчика
Автор:Андрей КадуковТеги:
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