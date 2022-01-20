Привет, Наташа: какие пароли наиболее популярны у россиян

DLBI провел исследование, в ходе которого выяснил самые популярные у россиян пароли. В первую пятерку вошли “qwerty123”, “qwerty1”, “123456”, а также “a11111” и “123456789”.

Если же говорить о паролях, которые пишутся на кириллице, то среди них наиболее распространены “йцукен”, “пароль”, “любовь”, и, что удивительно, “привет” и “наташа”.

Но это не все, аналитики пришли к выводу, что из 35,5 млрд уникальных пар пароль-логин, только 3,5% паролей можно считать сложными для взлома.

Эксперты предупреждают, что, используя легкие пароли без двухфакторной аутентификации, ваши страницы на разных ресурсах достаточно легко взломать.