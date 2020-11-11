Привитые российской вакциной медики заразились коронавирусом

”В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми сделали прививки от коронавирусной инфекции, заразились коронавирусом. Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков”, — сообщили в управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Также представители ведомства, ссылаясь на разработчиков вакцины, сообщили об особенности введения вакцины. Так, вводить ее необходимо в два этапа, вторую инъекцию человек получает через три недели. Таким образом, формирование иммунитета к вирусу происходит шесть недель с момента первой вакцинации.