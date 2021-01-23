Прививка от рака кожа оказалась эффективной спустя годы

В рамках научной работы ученые ввели группе из восьми людей с раком кожи прививку NeoVax. Причем вводилась она приблизительно через 18 недель после первой операции по удалению опухоли. Сама прививка провоцирует распознавание иммунитетом мутировавших молекул, расположенных на поверхности раковых клеток.

Для создания персональной вакцины для пациента специалисты брали образцы его крови и опухолей. На основе этого разрабатывалось высокоспецифичное лечение, которое помогало иммунной системе определенного пациента выявлять и уничтожать раковые клетки. Как выяснилось, эффективность прививки с годами не теряется - ученые проверили это спустя четыре года после ее введения. По их словам, клетки иммунной системы вакцинированных людей все еще способны выявлять неоантигены клеток меланомы и уничтожать их.