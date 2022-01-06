Приятного аппетита: TikTok-видео планируют запускать на экранах в ресторанах

TikTok уже завоевал наши телефоны, но его следующая цель - сделать так, чтобы вы действительно не могли оторваться от него.

Atmosphere уже поставляет контент в разнообразные заведения на Западе. А теперь и TikTok получит канал, посвященный курируемым видео с этой платформы.

TechCrunch пишет, что Atmosphere, по сути, перерабатывает собранные видео, будь то с YouTube или TikTok. Затем она удаляет звук, добавляет свою музыку, накладывает надпись и затем добавляет ее в поток видео, составляющих определенный канал.

Пока что это не добралось до России, однако, учитывая популярность TikTok в нашей стране, отрицать появления подобного формата не стоит.