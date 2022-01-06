Приятного аппетита: TikTok-видео планируют запускать на экранах в ресторанах

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Приятного аппетита: TikTok-видео планируют запускать на экранах в ресторанахОднако не в России. Пока что
Согласно сообщению TechCrunch, платформа TikTok заключила партнерство с Atmosphere, компанией, которая создает контент для воспроизведения в фоновом режиме, когда вы едите в ресторане, отдыхаете в отеле или сидите в зале ожидания.
TikTok уже завоевал наши телефоны, но его следующая цель - сделать так, чтобы вы действительно не могли оторваться от него.
Atmosphere уже поставляет контент в разнообразные заведения на Западе. А теперь и TikTok получит канал, посвященный курируемым видео с этой платформы.
TechCrunch пишет, что Atmosphere, по сути, перерабатывает собранные видео, будь то с YouTube или TikTok. Затем она удаляет звук, добавляет свою музыку, накладывает надпись и затем добавляет ее в поток видео, составляющих определенный канал.
Пока что это не добралось до России, однако, учитывая популярность TikTok в нашей стране, отрицать появления подобного формата не стоит.
Источник: The Verge