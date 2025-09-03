Приживаемость 98%: стоматолог о новых имплантах с нанопокрытием

Приживаемость 98%: стоматолог о новых имплантах с нанопокрытиемНовая технология может появиться в России к 2026 году
© Ferra.ru
Новое покрытие имплантов улучшает их контакт с костной тканью, ускоряет заживление и повышает устойчивость конструкции. Благодаря наноструктурам кость быстрее восстанавливается, а имплант становится прочнее. Клинические испытания, проведённые в США и Европе, показали, что время реабилитации сокращается на треть, а вероятность отторжения импланта падает на четверть. Успешность операций достигает 98%.
На данном этапе ключевыми достоинствами наноструктурированных имплантов могут стать быстрая реабилитация пациентов, уменьшение болевых ощущений, снижение количества послеоперационных осложнений, возможность ранней нагрузки на имплант и улучшение эстетического результата.
Однако технология имеет и недостатки: высокая стоимость производства, необходимость в специальном оборудовании и возможные аллергические реакции на материалы покрытия.
Внедрение технологии в России ожидается не ранее 2026 года, когда первые клиники начнут использовать такие импланты. Полноценное распространение намечено на 2027−2028 годы.
Прогноз выхода технологии на российский рынок предполагает предварительную оценку стоимости от 100 000 рублей за имплант. Первые клиники-пилоты планируют начать работу в 2026 году, а массовое внедрение ожидается в 2027—2028 годах. Целевой аудиторией станут пациенты с высокой скоростью регенерации костной ткани.
Пилотные проекты уже успешно работают в университетах США, Германии, Швейцарии и Южной Кореи. Технология обещает стать важным шагом в развитии стоматологии, хотя её высокая цена пока ограничивает доступность. Со временем, по мере роста производства, ожидается снижение стоимости, что сделает процедуру более доступной для пациентов по всему миру.