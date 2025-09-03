Приживаемость 98%: стоматолог о новых имплантах с нанопокрытием

Новая технология может появиться в России к 2026 году

Стоматология делает шаг в будущее с появлением зубных имплантов нового поколения, оснащённых наноструктурированным покрытием. Эта разработка позволяет значительно ускорить процесс приживления импланта к кости, сокращая время восстановления и повышая надёжность процедуры. Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день», рассказал о перспективах и особенностях этой технологии.