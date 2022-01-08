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Признаками каких болезней является отёчность

А их, как оказалось, достаточно много
Люди, особенно с возрастом, частенько сталкиваются с проблемой отёчности. Но нередко они не придают этому особого значения. Как оказалось, зря.
Признаками каких болезней является отёчность

По словам доктора медицинских наук Павла Воробьёва, отёки являются симптомом целого ряда серьёзных заболеваний. При этом столкнуться с ними могут как молодые люди, так и пожилые.

Специалист объяснил, что отёки возникают при задержке жидкости в тканях организма. Порой причиной этого является неправильное питание, порой — болезнь.

Отёки ног, рук, лица — это могут быть симптомы совершенно разных болезней. Если это пожилой возраст, то отёки ног могут говорить о сердечной или венозной недостаточности.

Павел Воробьёв

При этом если речь идёт о молодых людях, то отеёки ног или лица могут свидетельствовать о болезни почек. Таких, как, например, пиелонефрит или гломерулонефрит. В свою очередь рыхлое тело и локальные отёки могут возникать из-за гиперфункции щитовидной железы.

Источник: Радио Sputnik
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