Признаками каких болезней является отёчность

По словам доктора медицинских наук Павла Воробьёва, отёки являются симптомом целого ряда серьёзных заболеваний. При этом столкнуться с ними могут как молодые люди, так и пожилые.

Специалист объяснил, что отёки возникают при задержке жидкости в тканях организма. Порой причиной этого является неправильное питание, порой — болезнь.