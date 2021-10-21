Признаки того, что ваши личные данные могли «слить» в сеть

О том, как распознать «утечку» своей персональной информации и о том, как обезопасить себя от этого, рассказала аналитик компании «Инфосистемы Джет» Мария Волгина.

По словам специалиста, наиболее явный способ отслеживать несанкционированный доступ к вашим аккаунтам — периодически проверять сообщения от соцсетей и сервисов. Они обычно настроены таким образом, что уведомляют пользователя о входе в аккаунте с «подозрительных» устройств — девайсов и локаций, на которых вы ранее не были замечены, пишет Прайм.

Ещё одним признаком «утечки» данных может оказаться слишком слабый пароль. Особенно опасно использовать один и тот же несложный пароль сразу на нескольких аккаунтах в разных сервисах.

Что же до действий, когда ваши данные были украдены, то тут эксперт порекомендовала первым делом минимизировать возможный ущерб. Для этого можно обратиться в службу поддержки скомпрометированной платформы и сменить пароль. Если же «утекли» банковские данные, то обязательно нужно заблокировать карту.