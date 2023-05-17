Про эти полезные свойства чая почти никто не знает

Так, например, в чайных листьях содержится много танина. Это вещество, которое убивает бактерии и уменьшает воспаления. Поэтому чай помогает быстрее заживлять раны.

Помимо этого, в чае есть катехины. Эти органические вещества делают наши сосуды крепче и предотвращают кровоизлияния. А витамин Р, который тоже есть в чае, помогает поддерживать нормальное артериальное давление.

Кроме того, данный напиток имеет много полифенольных соединений. Благодаря этому он работает как антиоксидант и помогает сохранить молодость.

Но есть у травяного напитка и возможные проблемы, с которыми можно столкнуться при чрезмерном употреблении. Так, чай обладает мочегонным действием и может «вымывать» из организма не только вредные, но и полезные вещества, например, кальций.

Также чай усиливает выработку желудочной кислоты, что может быть опасно для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта.