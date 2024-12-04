Pro-версия браслета Xiaomi Smart Band 9 начала продаваться в России

Опубликовано 04 декабря 2024, 10:301 мин.
Pro-версия браслета Xiaomi Smart Band 9 начала продаваться в РоссииА вместе с ним и Active
Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о начале продаж новых фитнес-браслетов Xiaomi — Smart Band 9 Pro и Smart Band 9 Active.
Xiaomi Smart Band 9 Pro (7 999 рублей) ориентирован на активных пользователей. Устройство оснащено 1.74-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 336 x 480 пикселей и яркостью до 1200 нит. Аккумулятор на 350 мАч обеспечивает до 21 дня работы. Среди функций:
- Мониторинг сердечного ритма, уровня кислорода в крови и стресса.
- Более 150 спортивных режимов.
- Встроенный GNSS для точного трекинга маршрутов.
- Анимационные 3D-упражнения.
Xiaomi Smart Band 9 Active (2 599 рублей) — более доступная модель с 1.47-дюймовым TFT-дисплеем и автономностью до 18 дней. Браслет поддерживает мониторинг сна, здоровья и 50 спортивных режимов.