Pro-версия браслета Xiaomi Smart Band 9 начала продаваться в России

Xiaomi Smart Band 9 Pro (7 999 рублей) ориентирован на активных пользователей. Устройство оснащено 1.74-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 336 x 480 пикселей и яркостью до 1200 нит. Аккумулятор на 350 мАч обеспечивает до 21 дня работы. Среди функций:

Мониторинг сердечного ритма, уровня кислорода в крови и стресса.

Более 150 спортивных режимов.

Встроенный GNSS для точного трекинга маршрутов.

Анимационные 3D-упражнения.