Проблемы с дыханием научились определять по изменениям сигнала Wi-Fi

Проблемы с дыханием научились определять по изменениям сигнала Wi-FiНеобычное применение привычной технологии
Сигнал Wi-Fi устроен таким образом, что буквально что угодно можно изменить его: начиная от банального движения, заканчивая более масштабными явлениями.
Фото: NIST
И именно это свойство беспроводной сети решили использовать учёные из Национального института стандартов и технологий. Они создали специальную технологию, которая мониторит дыхание, используя для этого незначительные изменения в сигнале Wi-Fi.
Сообщается, что основой для свежей методики стал алгоритм BreatheSmart, базирующийся на искусственном интеллекте. В рамках разработки своего подхода, специалисты изменили прошивку подопытного маршрутизатора.
NIST
Сделано это было с целью увеличить частоту сборта данных параметра CSI («Информация о состоянии канала»). По характеру именно их искажения можно делать выводы об изменениях в окружающей среде.