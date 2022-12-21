Наука и технологии
13:49, 21 декабря 2022
1 мин.

Проблемы с дыханием научились определять по изменениям сигнала Wi-Fi

Необычное применение привычной технологии

Сигнал Wi-Fi устроен таким образом, что буквально что угодно можно изменить его: начиная от банального движения, заканчивая более масштабными явлениями.

Проблемы с дыханием научились определять по изменениям сигнала Wi-Fi

Фото: NIST

И именно это свойство беспроводной сети решили использовать учёные из Национального института стандартов и технологий. Они создали специальную технологию, которая мониторит дыхание, используя для этого незначительные изменения в сигнале Wi-Fi.

Сообщается, что основой для свежей методики стал алгоритм BreatheSmart, базирующийся на искусственном интеллекте. В рамках разработки своего подхода, специалисты изменили прошивку подопытного маршрутизатора.

Проблемы с дыханием научились определять по изменениям сигнала Wi-Fi

NIST

Сделано это было с целью увеличить частоту сборта данных параметра CSI («Информация о состоянии канала»). По характеру именно их искажения можно делать выводы об изменениях в окружающей среде.

Источник:NIST
Теги:
#WI-FI
,
#наука
,
#ученые
Новости партнеров
Новости партнеров