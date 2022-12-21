Проблемы с дыханием научились определять по изменениям сигнала Wi-Fi

И именно это свойство беспроводной сети решили использовать учёные из Национального института стандартов и технологий. Они создали специальную технологию, которая мониторит дыхание, используя для этого незначительные изменения в сигнале Wi-Fi.

Сообщается, что основой для свежей методики стал алгоритм BreatheSmart, базирующийся на искусственном интеллекте. В рамках разработки своего подхода, специалисты изменили прошивку подопытного маршрутизатора.